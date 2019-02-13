Данки Рейнольдса и Абрамса — лучшие моменты минувшего тура Единой лиги ВТБ

Официальный канал Единой лиги ВТБ в YouTube опубликовал подборку лучших моментов минувшего тура регулярного чемпионата. Третье место в топ-10 досталось Денису Захарову из «Енисея». В матче с «Калевом» Захаров совершил подбор на собственном щите, прошёл через всю площадку и вколотил данк в кольцо таллинцев.

Второе место у Джалена Рейнольдса из «Зенита», вколотившего мощный данк в кольцо «Цмоки-Минск». А лучшим моментом игровой недели стал эпизод с участием новобранца «Цмоки-Минск» Джамаром Абрамсом. Американец оказался лучше всех в борьбе под кольцом «Зенита» и забил эффектный данк в кольцо петербуржцев.

Лучшие моменты игровой недели в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ можно посмотреть на официальном канале турнира в YouTube.