Е. Пашутин: «Автодор» в матче с «Калевом» должен играть сердцем

Завтра, 14 февраля, саратовский «Автодор» проведёт матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Калевом». В преддверии противостояния ожиданиями поделился главный тренер «Автодора» Евгений Пашутин.

«Нам предстоит крайне важный матч в борьбе за плей-офф. «Калев» — опасный соперник. Эстонцы играют в быстрый, результативный баскетбол, делают большую ставку на нападение. Они одинаково опасны как в переходе, так и на периметре. Миркович — мотор команды, он и сам забивает, и создаёт ситуации для «больших». Наиболее эффективны его «двоечки» с Моултри и Линчем. Также индивидуально хороши Льюис и Ротен. В составе «Калева» собраны качественные снайперы, атакующие из-за дуги с высоким процентом. При этом поразить цель способен практически любой из соперников.

Наша задача — остановить их «пик-н-роллы», быстрый прорыв и закрыть периметр, не позволять никому выполнять свободные броски, а также контролировать подбор, что является для нас самым важным. Мы должны навязать борьбу, играть сердцем, давить на мяч, заставлять их ошибаться. В нападении сделаем акцент на фирменный быстрый переход, активное движение мяча и поиск слабых сторон противника. Нам следует поддерживать баланс между игрой изнутри и на периметре", — приводит слова Пашутина официальный сайт «Автодора».

Отметим, после возвращения Евгения Пашутина на пост главного тренера команда из Саратова ещё не побеждала в Единой лиге ВТБ.