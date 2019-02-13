Расселл: переход из «Лейкерс» в «Бруклин» — лучшее, что было в карьере

Разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Д'Анджело Расселл признался, что переход из «Лос-Анджелес Лейкерс» в команду из Нью-Йорка лучшее, что произошло в карьере.

«Если бы руководство „Лос-Анджелес Лейкерс“ тогда не отпустило меня, сейчас бы мне пришлось переживать то же самое, что довелось пережить Кузме, Боллу и Ингрэму. Переход из „Лейкерс“ в „Бруклин“ — лучшее, что было в карьере. Уход оттуда — лучшее решение на тот момент. Я хорошо разбираюсь в этом бизнесе и понимал тогда, что самый прогрессирующий молодой игрок уйдёт из команды вместе с Мозговым или Денгом», — приводит слова Расселла Clutch Points.

Д'Анджело Расселл — второй номер драфта 2015 года. Игроком «Бруклин Нетс» стал в 2017 году.