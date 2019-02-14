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Кириленко: Михайловскому нужно на три-четыре года запереться в тренажёрке

Кириленко: Михайловскому нужно на три-четыре года запереться в тренажёрке
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Президент РФБ Андрей Кириленко оценил перспективы лёгкого форварда «Автодора» Никиты Михайловского.

«У него отличные данные, великолепный игровой интеллект, но не забывайте, что ему всего 18 лет. На мой взгляд, у него есть два пути. Первый — наслаждаться славой и тренироваться по накатанной. Второй — на три-четыре года запереться в тренажёрке и впоследствии стать игроком клуба НБА.

Посмотрите на Зиона Уильямсона. Ещё три-четыре года назад про него сказали, что это будет главный проспект в НБА. Тогда он был худеньким высоким мальчиком, но за эти годы так прибавил физически, что стал настоящей «машиной». Уверен, что его выберут под первым номером драфта НБА-2019. Михайловскому надо взять c него пример», — приводят слова Кириленко «Известия».

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