Кириленко: Михайловскому нужно на три-четыре года запереться в тренажёрке

Президент РФБ Андрей Кириленко оценил перспективы лёгкого форварда «Автодора» Никиты Михайловского.

«У него отличные данные, великолепный игровой интеллект, но не забывайте, что ему всего 18 лет. На мой взгляд, у него есть два пути. Первый — наслаждаться славой и тренироваться по накатанной. Второй — на три-четыре года запереться в тренажёрке и впоследствии стать игроком клуба НБА.

Посмотрите на Зиона Уильямсона. Ещё три-четыре года назад про него сказали, что это будет главный проспект в НБА. Тогда он был худеньким высоким мальчиком, но за эти годы так прибавил физически, что стал настоящей «машиной». Уверен, что его выберут под первым номером драфта НБА-2019. Михайловскому надо взять c него пример», — приводят слова Кириленко «Известия».