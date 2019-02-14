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«Торонто» обыграл «Вашингтон», «Чикаго» — «Мемфис»

«Торонто» обыграл «Вашингтон», «Чикаго» — «Мемфис»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Торонто Рэпторс» (43-16) дома взял верх над «Вашингтон Уизардс» (24-34) — 129:120.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Паскаль Сиакам, оформивший дабл-дабл из 44 очков и 10 подборов. Также дабл-даблами отметились Серж Ибака (10 баллов и 13 подборов) и Кайл Лоури (14 очков и 13 результативных передач). Кавай Леонард участия в матче не принимал. В составе «Вашингтона» дабл-дабл из 28 баллов и 11 передач оформил Брэдли Бил.

В параллельной встрече «Чикаго Буллз» (14-44) дома обыграл «Мемфис Гриззлиз» (23-36) — 122:110.

Самым результативным игроком матча стал форвард победителей Отто Портер, оформивший дабл-дабл из 37 очков и 10 подборов. 25 баллов на счету Робина Лопеса, 21 – у Лаури Маркканена (также 10 подборов). В составе «Мемфиса» 15 очков в активе Эйвери Брэдли.

НБА - регулярный чемпионат
14 февраля 2019, четверг. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
129 : 120
(30:26, 29:39, 44:28, 26:27)
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Торонто Рэпторс: Сиакам - 44, Ануноби - 22, Лоури - 14, Пауэлл - 11, Ибака - 10, Грин - 10, Лин - 8, Марк Газоль - 7, Буше - 3, Леонард, Лойд
Вашингтон Уизардс: Бил - 28, Грин - 23, Паркер - 22, Ариза - 19, Брайант - 13, Портис - 12, Рэндл - 2, Джонсон - 1, Деккер, Маинми, Макрай
НБА - регулярный чемпионат
14 февраля 2019, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
122 : 110
(36:32, 31:30, 25:21, 30:27)
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Чикаго Буллз: Портер - 37, Лопес - 25, Маркканен - 21, Лавин - 15, Фелисио - 8, Харрисон - 6, Селден - 6, Луваву-Кабарро - 2, Арчидиаконоу - 2, Блэкени, Алкинс
Мемфис Гриззлиз: Брэдли - 15, Райт - 12, Майлз - 12, Конли - 12, Джексон - 12, Валанчюнас - 12, Дорси - 9, Кабокло - 8, Ноа - 8, Рэбб - 4, Картер - 3, Холидэй - 3
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