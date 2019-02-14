«Торонто» обыграл «Вашингтон», «Чикаго» — «Мемфис»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Торонто Рэпторс» (43-16) дома взял верх над «Вашингтон Уизардс» (24-34) — 129:120.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Паскаль Сиакам, оформивший дабл-дабл из 44 очков и 10 подборов. Также дабл-даблами отметились Серж Ибака (10 баллов и 13 подборов) и Кайл Лоури (14 очков и 13 результативных передач). Кавай Леонард участия в матче не принимал. В составе «Вашингтона» дабл-дабл из 28 баллов и 11 передач оформил Брэдли Бил.

В параллельной встрече «Чикаго Буллз» (14-44) дома обыграл «Мемфис Гриззлиз» (23-36) — 122:110.

Самым результативным игроком матча стал форвард победителей Отто Портер, оформивший дабл-дабл из 37 очков и 10 подборов. 25 баллов на счету Робина Лопеса, 21 – у Лаури Маркканена (также 10 подборов). В составе «Мемфиса» 15 очков в активе Эйвери Брэдли.