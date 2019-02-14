Кантер стал игроком «Портленда»

«Портленд Трэйл Блэйзерс» на официальном сайте объявил о подписании контракта со свободным агентом Энесом Кантером.

Предыдущим клубом центрового был «Нью-Йорк Никс», за который он выступал с осени 2017 года. В нынешнем сезоне главный тренер команды Дэвид Физдейл перестал рассчитывать на Кантера как на игрока стартового состава. В начале февраля руководство «Нью-Йорка» отчислило 26-летнего баскетболиста.

В этой кампании Энес набирает 14,0 очка, собирает 10,5 подбора, отдаёт 1,9 передачи, а также совершает 0,4 перехвата и 0,4 блок-шота за 25,6 минуты в среднем за игру.

«Портленд» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из штата Орегон одержал 34 победы и потерпел 23 поражения.