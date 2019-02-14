Данк Сиакама и проход Лина — в видеообзоре матча «Торонто» — «Вашингтон»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча прошла в Торонто на «Скоушабэнк-арене» и завершилась со счётом 129:120 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Рэпторс» Паскаль Сиакам, собравший коллекцию из 44 очков, 10 подборов, 3 блок-шотов и 2 передач. Защитник Джереми Лин записал в актив 8 очков, 5 подборов, 5 результативных передач, 1 перехват и 1 блок. Лидер «Уизардс» Брэдли Бил набрал 28 очков, отдал 11 передач, собрал 3 подбора, а также совершил 1 перехват и 1 блок-шот.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Торонто» (43-16) занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Вашингтон» (24-34) — 11-е.