Пирс: «Лейкерс» стоит вывести Леброна из состава до конца сезона

Бывший игрок НБА Пол Пирс считает, что в этом сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» стоит забыть о плей-офф и начать готовиться к следующей кампании.

«Лейкерс» с самого начала знали, что этот год будет переходным. Им нужно было посмотреть на молодых парней. Это похоже на репетицию.

Зачем вообще выходить в плей-офф, если они собираются построить другую команду?

Если Леброн Джеймс продолжит играть, это только негативно скажется на его форме. В этом сезоне он пропустил столько матчей, сколько ранее никогда не пропускал.

Без шансов завоевать чемпионский титул или получить игрока, который способен помочь команде сделать это, им нужно вывести Леброна из состава и готовиться к следующему сезону», — сказал Пирс в эфире телеканала ESPN.