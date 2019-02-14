Йованович: чтобы победить «Нижний», мы должны быть готовы к жёсткой борьбе

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Владе Йованович прокомментировал предстоящий матч регулярного чемпиона Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».



«Нижний Новгород» – очень хорошая команда, которая по ходу сезона уже победила «Химки» и УНИКС. Какое-то время нижегородцам пришлось провести без двух лидеров, и всё равно они показывали отличный баскетбол. Но сейчас Кендрик Перри в строю, так что этот соперник ещё более опасен. Чтобы победить «Нижний», мы должны быть готовы к жёсткой борьбе и сыграть в свою игру», — приводит слова Владе Йовановича официальный сайт краснодарской команды.



Встреча состоится 15 февраля 2019 года в Краснодаре. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.