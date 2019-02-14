Фалль: не хотим разочаровать родные трибуны в матче с «Нижним Новгородом»

Центровой «Локомотива-Кубань» Мустафа Фалль прокомментировал предстоящий матч регулярного чемпиона Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом». По словам Фалля, команде необходима победа, и они не хотят разочаровывать родные трибуны. При этом Фалль отметил, что соперники сделают всё возможное, чтобы победить.



«Это домашняя игра, а значит, нам необходимо победить. Вот главное, что должно сидеть у нас в голове. «Нижний Новгород» сделает всё, чтобы закончить победой отрезок перед февральской паузой, но мы не хотим разочаровать трибуны «Баскет-холла» в этот вечер», — приводит слова Мустафы Фалля официальный сайт краснодарской команды.



Встреча состоится 15 февраля 2019 года в Краснодаре. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.