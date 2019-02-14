«Автодор» обыграл «Калев» благодаря 22 очкам Михайловского

Саратовский «Автодор» одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Калевом». С первой четверти команды показали равную и атакующую игру, в которой чуть сильнее оказались гости. Тенденция продолжилась и во втором игровом отрезке, и на большой перерыв команды ушли при счёте 60:56 в пользу «Калева».



В третьем игровом отрезке ситуация не изменилась — игра была равной, однако эстонская команда оказалась немного сильнее, к последней четверти подойдя с преимуществом «+5». Решющим стал четвёртый и заключительный игровой отрезок — «Автодору» удалось совершить важный рывок и выйти вперёд, а вместе с тем и одержать победу со счётом 112:109 (31:32, 25:28, 20:21, 36:28).



Самым результативным игроком матча в составе хозяев стал Никита Михайловский, набравший 22 очка. 24 очка на свой счёт в составе гостей записал Чавон Льюис.