Куртинайтис: цель «Химок» — занять в регулярном сезоне место не ниже второго

Завтра, 15 февраля, в Казани в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ УНИКС примет «Химки». В преддверии противостояния ожиданиями поделился наставник команды из Московской области Римас Куртинайтис, отметив силу соперника.

«Наша цель — занять в регулярном сезоне место не ниже второго, поэтому мы не должны больше оставлять себе права на ошибку. Допустили сбои с «Зенитом» и «Локомотивом», но, конечно, это очень хорошие команды. Приехали в Казань за победой: «-1» — для нас не результат. УНИКС — команда сложная и, несмотря на травмы, сейчас играет хорошо», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».

УНИКС на данный момент занимает второе место в таблице регулярного чемпионата, «Химки» — на третьем месте.