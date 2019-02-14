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32 очка Рейнольдса не спасли «Зенит» от поражения в матче с ВЭФом

32 очка Рейнольдса не спасли «Зенит» от поражения в матче с ВЭФом
Баскетбол / Единая лига ВТБ

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный «Зенит» принимал рижский ВЭФ.

Первая четверть матча прошла в равной борьбе, но немного удачливее в ней были хозяева — 15:14, во второй десятиминутке картина происходящего на паркете не менялась и на большой перерыв соперники ушли при счёте 36:34 в пользу «Зенита».

В третьем игровом отрезке подопечным Плазы удалось увеличить преимущество и оторваться на 7 очков — 60:53, тем не менее, рижане не сдавались и сумели перевести встречу в овертайм — 74:74. Для того, чтобы определить сильнейшего, командам понадобилось две дополнительные пятиминутки, удача в них улыбнулась гостям. В ходе второго овертайма ВЭФ уступал «Зениту» с разницей в 5 очков, но сумел вырвать победу — 102:101.

Лучшим в составе победителей стал Глен Коузи, оформивший дабл-дабл из 21 очков и 10 передач. У «Зенита» дабл-дабл из 32 очков и 11 подборов собрал Джален Рейнольдс.

Единая лига ВТБ
14 февраля 2019, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
101 : 102
ОТ (15:14, 21:20, 24:19, 14:21, 27:28)
ВЭФ
Рига, Латвия
Зенит: Рейнольдс - 32, Миллер-Макинтайр - 15, Арманд - 14, Валиев - 14, Воронов - 9, Усольцев - 6, Скрабб - 5, Симонович - 4, Пушков - 2, Балашов, Шевчук, Ютофф
ВЭФ: Мистерс - 21, Коси - 21, Ате - 17, Мейерис - 15, Аусейс - 14, Дерхэм - 9, Зак - 4, Каварс - 1, Кохс, Гражулис
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