32 очка Рейнольдса не спасли «Зенит» от поражения в матче с ВЭФом

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный «Зенит» принимал рижский ВЭФ.

Первая четверть матча прошла в равной борьбе, но немного удачливее в ней были хозяева — 15:14, во второй десятиминутке картина происходящего на паркете не менялась и на большой перерыв соперники ушли при счёте 36:34 в пользу «Зенита».

В третьем игровом отрезке подопечным Плазы удалось увеличить преимущество и оторваться на 7 очков — 60:53, тем не менее, рижане не сдавались и сумели перевести встречу в овертайм — 74:74. Для того, чтобы определить сильнейшего, командам понадобилось две дополнительные пятиминутки, удача в них улыбнулась гостям. В ходе второго овертайма ВЭФ уступал «Зениту» с разницей в 5 очков, но сумел вырвать победу — 102:101.

Лучшим в составе победителей стал Глен Коузи, оформивший дабл-дабл из 21 очков и 10 передач. У «Зенита» дабл-дабл из 32 очков и 11 подборов собрал Джален Рейнольдс.