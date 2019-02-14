Е. Пашутин: у «Автодора» есть потенциал, чтобы обыгрывать любые команды

Главный тренер «Автодора» Евгений Пашутин поделился впечатлениями от победы команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Калевом», а также поделился мыслями о потенциале подопечных.

«Мы серьезно готовились к встрече. «Калев» в последних играх поймал ритм и демонстрирует очень скоростной, результативный баскетбол. В предыдущем матче, с «Енисеем», эстонцы забили 109 очков и сегодня повторили этот результат. Нашей первоначальной задачей было остановить их быстрый прорыв и контролировать подбор. В первой половине не удавалось, пропустили много легких мячей после «пик-н-роллов». Гости забили 60 очков за стартовые 20 минут – это чрезмерно много. Нам необходимо детально работать над этими аспектами – контролировать подбор, улучшить защиту на «пик-н-роллах», не давать снайперам соперника выполнять свободные броски. Как только после большого перерыва стали лучше защищаться с их снайперами, лучше играть один на один, начали подключать подстраховку, то сразу изменили ход матча в свою пользу.

Конечно, очень большую помощь оказали молодые ребята – Михайловский сыграл на своем высоком уровне, Квитковских очень помог как в защите, так и в нападении, Маклин принёс пользу важными перехватами.

Спасибо болельщикам за поддержку. Особенно в концовке, когда мы имели небольшое преимущество, трибуны очень сплотили нас, погнали «Автодор» вперёд. В предстоящий двухнедельный перерыв мы будем крайне усердно трудиться, чтобы стать лучше и обыгрывать команды любого уровня. У нас есть потенциал для этого, но требуется много работы", — приводит слова специалиста официальный сайт «Автодора».