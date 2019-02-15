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«Оклахома» проиграла «Нью-Орлеану», несмотря на 44+14+11 Уэстбрука

«Оклахома» проиграла «Нью-Орлеану», несмотря на 44+14+11 Уэстбрука
Баскетбол / НБА

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Оклахома-Сити Тандер» на выезде уступил «Нью-Орлеан Пеликанс» — 122:131. Определяющей стала третья четверть, которую «пеликаны» выиграли со счётом 35:26.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Расселл Уэстбрук, оформивший трипл-дабл из 44 очков, 14 подборов и 11 результативных передач. Дабл-дабл из 22 баллов и 13 подборов на счету Нерленса Ноэля. В активе Пола Джорджа 28 очков (3 из 17 из-за дуги).

В составе «пеликанов» дабл-дабл из 33 очков и 11 подборов на счету Джулиуса Рэндла. 32 балла в активе Джру Холидэя. Энтони Дэвис набрал 14 очков за 16 минут.

«Нью-Орлеан» (26-33) впервые победил за три матча. «Оклахома» (37-20) прервала серию из четырёх побед.

НБА - регулярный чемпионат
15 февраля 2019, пятница. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
131 : 122
(31:31, 35:32, 35:26, 30:33)
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Нью-Орлеан Пеликанс: Рэндл - 33, Холидей - 32, Мур - 15, Дэвис - 14, Окафор - 12, Уильямс - 9, Миллер - 8, Диалло - 6, Джексон - 2, Кларк, Джонсон, Фрейзер, Хилл
Оклахома-Сити Тандер: Уэстбрук - 44, Джордж - 28, Ноэль - 22, Фелтон - 9, Фергюсон - 6, Паттерсон - 5, Адамс - 4, Надер - 2, Бертон - 2, Соломон, Диалло, Грэнтем, Хопсон
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