Энтони Дэвис получил травму плеча в матче с «Оклахома-Сити»

Стартовый мощный форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис из-за ушиба левого плеча не вышел на вторую половину матча регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер», сообщает ESPN. Он получил повреждение на последней минуте второй четверти в столкновении с центровым соперника Нерленсом Ноэлем, пытаясь поставить блок-шот. Причём именно Дэвис нарушил правила в этом эпизоде. Ожидается, что он вернётся в строй в ближайшее время. Тем не менее участие форварда в предстоящем Матче звёзд НБА теперь под вопросом.



После того как Дэвис попросил об обмене, «Нью-Орлеан» рассматривал возможность отстранения его от участия во встречах, чтобы избежать травм.



Встреча завершилась домашней победой «Пеликанс» со счётом 131:122. Форвард в ней успел набрать 14 очков и совершить 4 подбора за 16 минут.

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