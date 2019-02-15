«Оклахома-Сити» заключил контракт с Маркифом Моррисом

«Оклахома-Сити Тандер» заключил контракт с мощным форвардом Маркифом Моррисом, сообщает ESPN. Он стал свободным агентом после того, как вначале был обменян из «Вашингтон Уизардс» в «Нью-Орлеан Пеликанс», а затем соглашение с ним было расторгнуто. В услугах форварда также были заинтересованы «Лос-Анджелес Лейкерс», «Хьюстон Рокетс» и «Торонто Рэпторс».



В нынешнем сезоне 29-летний Моррис набирает по 11,5 очка и совершает по 5,1 подбора за 26 минут в среднем за игру. Из-за травмы шеи он не выходил на площадку с 26 декабря 2018 года, однако уже получил разрешение вернуться в строй.



После того как «Оклахома-Сити Тандер» разорвал договор с атакующим защитником Алексом Абринесом, в его составе появилось три вакантных места.

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