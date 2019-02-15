Шикарные данки Росса и Гордона – в видеообзоре матча «Орландо»–«Шарлотт»

«Орландо Мэджик» на своей площадке принимал «Шарлотт Хорнетс» в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. Среди лучших моментов встречи оказались шикарные данки игроков «Шарлотт» атакующего защитника Терренса Росса и мощного форварда Аарона Гордона, а также эффектный проход их партнёра центрового Николы Вучевича.



Матч завершился победой «Орландо» со счётом 127:89. Самым результативным игроком встречи с 21 очком стал атакующий защитник победителей Терренс Росс. У «Шарлотт» отличился атакующий защитник Малик Монк, набравший 15 очков. Теперь «Мэджик» занимают в Восточной конференции 10-е место с соотношением побед и поражений 27-32, а «Хорнетс» – 7-е (27-30).

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