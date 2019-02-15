Аллей-уп Уэстбрук-Адамс – в видеообзоре матча «Нью-Орлеан» – «Оклахома-Сити»

«Нью-Орлеан Пеликанс» дома встречался с «Оклахома-Сити Тандер» в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. В число лучших моментов игры вошли роскошный аллей-уп в исполнении игроков «Оклахома-Сити» Расселла Уэстбрука и Стивена Адамса, а также шикарный пас через всю площадку разыгрывающего «Нью-Орлеана» Дрю Холидэя.



Матч завершился победой «Нью-Орлеана» со счётом 131:122. Самым результативным игроком встречи с 44 очками стал разыгрывающий «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук, также совершивший 14 подборов и отдавший 11 передач. У победителей отличился мощный форвард Джулиус Рэндл, набравший 33 очка. Теперь «Пеликанс» занимают в Западной конференции 13-е место с соотношением побед и поражений 26-33, а «Тандер» – 3-е (37-20).

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