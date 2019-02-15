Уэстбрук вышел на второе место в истории НБА по числу трипл-даблов с 40 очками

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук набрал 44 очка, совершил 14 подборов и отдал 11 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс», оформив 12-й в карьере трипл-дабл с как минимум 40 очками. Таким образом, он догнал атакующего защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена на втором месте в истории лиги по этому показателю. Лучший результат имеет только Оскар Робертсон, который 22 раза записывал в актив трипл-даблы с не менее чем 40 очками.



Этот трипл-дабл стал для Уэстбрука 24-м в сезоне и 128-м в карьере. «Тандер» выиграли 9 из 11 матчей во время этой серии.



Встреча завершилась выездным поражением «Оклахома-Сити» со счётом 122:131. Защитник в ней также сделал перехват и поставил 2 блок-шота за 39 минут.

Уэстбрук продлил рекордную серию матчей с трипл-даблами до 11