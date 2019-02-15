Элвин Джентри: не Энтони Дэвис должен мотивировать игроков «Нью-Орлеана»

Главный тренер «Нью-Орлеан Пеликанс» Элвин Джентри не считает, что желание мощного форварда Энтони Дэвиса уйти из команды должно влиять на качество игры других баскетболистов.



«Честно говоря, «Нью-Орлеан» оказался в незавидном положении из-за ситуации с возможным обменом Дэвиса. Остальным игрокам было нелегко пережить этот период. Но они сумели победить такого сильного соперника, как «Оклахома-Сити».



Прежде всего наши баскетболисты являются профессионалами. Они обязаны сами перед собой выступать на максимуме возможностей независимо от обстоятельств. И не Энтони Дэвис должен мотивировать их выкладываться по полной», – передаёт слова Джентри ESPN.



Встреча с «Оклахома-Сити Тандер» завершилась домашней победой «Нью-Орлеана» со счётом 131:122.

Энтони Дэвис получил травму плеча в матче с «Оклахома-Сити»