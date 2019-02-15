Рейнольдс из-за семейных обстоятельств не сыграет на Матче звёзд Лиги ВТБ

Баскетболист «Зенита» Джален Рейнольдс не сможет принять участие в Матче всех звёзд—2019 Единой лиги из-за семейных обстоятельств. Об этом сообщает официальный «твиттер» питерской команды.

В специальном видеоролике Рейнольдс извинился перед болельщиками из-за того, что не сыграет в звёздной игре.

В Единой лиге ВТБ пообещали оперативно найти замену выбывшему Джалену.

«Объявим нового участника Матча звёзд в ближайшее время», — говорится в «твиттере» Лиги.

Отметим, что Рейнольдс должен был участвовать в конкурсе на лучший данк.

Матч звёзд пройдёт 17 февраля в Москве на стадионе «ВТБ Арена Парк». Начало игры запланировано на 16:30 мск. Игра состоится в формате «Звёзды России» против «Звёзд Мира».

Ранее травмированного защитника «Химок» Алексея Шведа заменил лёгкий форвард «Автодора» Никита Михайловский.