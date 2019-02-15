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ЦСКА победил «Парму» благодаря 18 очкам Клайберна

ЦСКА победил «Парму» благодаря 18 очкам Клайберна
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Московский ЦСКА на выезде переиграл пермскую «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. ЦСКА захватил инициативу в матче с самого первого игрового отрезка, уже к первому перерыву поведя в счёте с преимуществом в восемь очков. Однако уже во второй четверти «Парме» практически удалось нивелировать отставание, отыграв семь очков и оставив вопрос о победителе матча на вторую половину игры.

Решающей в матче стала третья четверть, которую ЦСКА выиграл с преимуществом в 14 очков. Заключительный игровой отрезок превратился в простую формальность — сильнее в нём оказались хозяева. Итоговый счёт матча — 79:69 (24:16, 20:13, 30:16, 12:17) в пользу «армейцев».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 18 очков.

Единая лига ВТБ
15 февраля 2019, пятница. 17:30 МСК
Парма
Пермь, Россия
69 : 79
(16:24, 20:13, 16:30, 17:12)
ЦСКА
Москва, Россия
Парма: Келли, Браун, Жукаускас, Хамфри, Лазарев, Шейко, Платунов, Жмако, Джастис, Блумс, Буланов, Винник
ЦСКА: Боломбой, Хоменко, Питерс, Ухов, Антонов, Родригес, Воронцевич, Клайберн, Хэкетт, Курбанов, Хайнс, Хантер
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