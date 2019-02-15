ЦСКА победил «Парму» благодаря 18 очкам Клайберна

Московский ЦСКА на выезде переиграл пермскую «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. ЦСКА захватил инициативу в матче с самого первого игрового отрезка, уже к первому перерыву поведя в счёте с преимуществом в восемь очков. Однако уже во второй четверти «Парме» практически удалось нивелировать отставание, отыграв семь очков и оставив вопрос о победителе матча на вторую половину игры.



Решающей в матче стала третья четверть, которую ЦСКА выиграл с преимуществом в 14 очков. Заключительный игровой отрезок превратился в простую формальность — сильнее в нём оказались хозяева. Итоговый счёт матча — 79:69 (24:16, 20:13, 30:16, 12:17) в пользу «армейцев».



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 18 очков.