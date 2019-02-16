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Йованович: в четвёртой четверти «Локомотив-Кубань» перевернул игру

Йованович: в четвёртой четверти «Локомотив-Кубань» перевернул игру
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Владе Йованович поделился впечатлениями от победы команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом» (78:71), отметив, что на протяжении большей части поединка его подопечные действовали не лучшим образом.

«Нам было известно, что «Нижний Новгород» играет в контактный и жёсткий баскетбол. Я попросил своих игроков отреагировать на это с первых секунд, быть неуступчивыми в единоборствах. Тем не менее, первые три четверти нам не удались.

Не могу сказать, что мы не создавали ситуаций для открытых бросков, но промахов было слишком много. Зато в последнем периоде «Локо» отреагировал так, как нужно. Мы включились в обороне, набрали лёгкие очки в контратаках и перевернули игру", — приводит слова специалиста официальный сайт краснодарского клуба.

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