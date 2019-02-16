С. Обрадович, вероятнее всего, возглавит «Монако»

Бывший тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович, вероятнее всего, продолжит карьеру в «Монако». В этой команде он должен будет заменить Сашу Филиповски, который был недавно уволен с поста главного тренера коллектива, сообщает Sportando.

Обрадович имеет опыт работы с нынешним генеральным менеджером «Монако». Ранее специалисты сотрудничали в БК «Донецк».

Напомним, что Саша Обрадович прекратил работу с «Локомотивом-Кубань» в ноябре 2018 года после ряда неудачных встреч. Команду из Краснодара он возглавлял с 2016 по 2018 гг. За это время ему удалось однажды вывести «железнодорожников» в финал турнира Еврокубка. В 2018 году он получил индивидуальную награду — титул лучшего тренера Еврокубка. Также с «Локо» специалисту удалось завоевать Кубок России.