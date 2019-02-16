Роскошные данки Коллинса, Симмонса и Кузмы — в обзоре матча восходящих звёзд НБА

В Шарлотт стартовал Звёздный уик-энд Национальной баскетбольной ассоциации. В матче восходящих звёзд сборная США одержала уверенную победу над сборной мира — 161:144.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Кайл Кузма («Лос-Анджелес Лейкерс»), собравший коллекцию из 35 очков, 6 подборов, 2 передач и 1 блок-шота. Форвард Джон Коллинс («Атланта Хоукс») записал в актив 12 очков и 2 подбора. Разыгрывающий сборной мира Бен Симмонс («Филадельфия Сиксерс») набрал 28 очков, отдал 6 результативных передач, собрал 5 подборов и совершил 3 перехвата.

Видеообзор матча восходящих звёзд НБА можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч звёзд НБА пройдёт 18 февраля. Начало встречи запланировано на 3:00 мск.