Б. Уоллес и К. Уэббер — в числе кандидатов на включение в Зал славы в 2019 году

Стали известны имена 13 претендентов на включение в Зал славы баскетбола имени Нейсмита в 2019 году.

Игроки

Маркес Джонсон (новый кандидат)

Джек Сикма (новый кандидат)

Бен Уоллес (новый кандидат)

Пол Уэстфал (новый кандидат)

Бобби Джонс

Сидни Монкриф

Тереза Уизерспун

Крис Уэббер.

Тренеры

Лета Эндрюс

Билл Фитч

Барбара Стивенс

Эдди Саттон.

Рефери

Хью Эванс.

Решение о включении в Зал славы принимает специальный комитет, состоящий из 24 членов. Каждому кандидату необходимо получить как минимум 18 голосов. Итоговый список объявят на пресс-конференции в апреле в Миннеаполисе во время «Финала четырёх» студенческой лиги NCAA.

Церемония включения в Зал славы состоится в Спрингфилде 5—7 сентября.

Турнирная таблица Национальной баскетбольной ассоциации доступна на «Чемпионате».