Комик Famous Los стал MVP матча знаменитостей

На Звёздном уик-энде Национальной баскетбольной ассоциации в Шарлотт состоялся матч знаменитостей. Победу одержала команда хозяев со счётом 82:80.

Самым ценными игроком встречи стал известный комик Famous Los, записавший в актив 22 очка и 3 результативные передачи.

Фото можно посмотреть на странице НБА в «Инстаграме».

Famous Los, чьё настоящее имя Карлос Сэнфорд, был звездой баскетбола в школе. Он продолжил заниматься любимым спортом в колледже, но не пробился в профессионалы. После завершения учёбы Карлос начал делать юмористические баскетбольные ролики, благодаря которым и стал знаменитым.

На страницу Famous Los в «Инстаграме» подписаны 1,2 млн человек, включая разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стивена Карри.