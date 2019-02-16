«Нью-Орлеан» назначил Ферри временно исполняющим обязанности генменеджера

Руководство «Нью-Орлеан Пеликанс» назначило Дэнни Ферри временно исполняющим обязанности генерального менеджера клуба, сообщается на официальном сайте организации.

Ферри работает в «Нью-Орлеане» с июня 2016 года в должности специального советника.

Ранее Дэнни был генеральным менеджером и президентом по баскетбольным операциям в «Атланте Хоукс», вице-президентом по баскетбольным операциям в «Сан-Антонио Спёрс» и генменеджером в «Кливленд Кавальерс».

Напомним, 15 февраля боссы «Пеликанс» уволили Дэлла Демпса с поста генерального менеджера клуба.

«Нью-Орлеан» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации. Команда из штата Луизиана одержала 26 побед и потерпела 33 поражения.