Кузма — о призе MVP: всегда приятно получить то, чем можно хвастаться

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма, ставший самым ценным игроком матча восходящих звёзд НБА, поделился впечатлениями от игры.

«Играл в матче восходящих звёзд в прошлом году, но не был заметен. Не хотел, чтобы это повторилось. Здесь много отличных баскетболистов, есть даже участники Матча звёзд, все мы являемся восходящими звёздами в этой лиге. Конечно, это выставочная игра, но всегда приятно получить то, чем можно хвастаться», — приводит слова Кузмы ESPN.

В матче восходящих звёзд Кайл помог сборной США обыграть сборную мира со счётом 161:144. Форвард «Лейкерс» стал самым результативным игроком встречи. За 22 минуты он набрал 35 очков, собрал 6 подборов, отдал 2 передачи и совершил 1 блок-шот. 23-летний баскетболист реализовал 15 бросков с игры из 27, включая 3 трёхочковых из десяти.