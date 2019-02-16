Рэй Аллен набрал 24 очка в матче знаменитостей

Член Зала слава Рэй Аллен принял участие в матче знаменитостей, который прошёл в Шарлотт на Звёздном уик-энде Национальной баскетбольной ассоциации. Победу одержала команда хозяев со счётом 82:80.

43-летний Аллен в составе команды гостей набрал 24 очка, собрал 9 подборов и отдал 5 результативных передач. Бывший игрок НБА реализовал 3 четырёхочковых броска, но ни разу не попал из-за трёхочковой дуги, совершив 8 попыток.

Самым ценным баскетболистом встречи был признан комик Famous Los, записавший в актив 22 очка и 3 передачи.

Рэй выступал в НБА с 1996 по 2014 год за «Милуоки Бакс», «Сиэтл Суперсоникс», «Бостон Селтикс» и «Майами Хит». Защитник — дважды чемпион лиги и 10 раз принимал участие в Матче звёзд.