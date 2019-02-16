Янари Йоэсаар заменит Джалена Рейнольдса в Матче звёзд Лиги ВТБ

Защитник «Калева» Янари Йоэсаар заменит Джалена Рейнольдса в команде звёзд мира в матче звёзд Единой лиги ВТБ, сообщает пресс-служба турнира. Йоэсаар также примет участие в конкурсе данков, который пройдет в большом перерыве. Напомним, Рейнольдс пропустит матч по семейным обстоятельствам.



В нынешнем сезоне Йоэсаар за 25 минут на площадке набирает 8,9 очка, совершает 5,8 подбора, отдаёт 1,2 результативной передачи и выполняет 1,2 перехвата.



Итоговые составы на Матч звёзд Единой лиги ВТБ



«Звезды России»: Виталий Фридзон, Дмитрий Кулагин (оба – «Локомотив-Кубань»), Иван Стребков («Нижний Новгород»), Евгений Воронов («Зенит»), Никита Михайловский («Автодор»), Сергей Моня ( «Химки»), Джоэль Боломбой, Андрей Воронцевич (оба – ЦСКА), Артем Клименко (УНИКС), Артем Забелин («Автодор»), Никита Курбанов (ЦСКА), Дмитрий Хвостов («Локомотив-Кубань»).



«Звезды мира»: Серхио Родригес, Нандо Де Коло (оба — ЦСКА), Джамар Смит (УНИКС), Кендрик Перри («Нижний Новгород»), Энтони Клеммонс («Астана»), Перрин Бьюфорд («Автодор»), Янари Йоэсаар («Калев»), Морис Ндур (УНИКС), Джордан Мики («Химки»), Дорелл Райт («Локомотив-Кубань»), Рашард Келли («ПАРМА»), ДиЭнджело Харрисон («Енисей»).