Кендрик Перри примет участие в конкурсе данков на Матче звёзд Единой лиги ВТБ

Защитник «Нижнего Новгорода» Кендрик Перри примет участие в конкурсе по броскам сверху, который пройдет в большом перерыве Матча звёзд Единой лиги ВТБ, сообщает официальный сайт турнира.



Также в число участников конкурса вошли Янари Йоэсаар («Калев»), Вячеслав Зайцев («Химки») и Виталий Лютыч («Цмоки-Минск»). Напомним, что участвовать в конкурсе данков должен был Джален Рейнольдс, но он отказался от выступления на Маче звёзд из-за семейных обстоятельств.



Итоговые составы на Матч звёзд Единой лиги ВТБ



«Звезды России»: Виталий Фридзон, Дмитрий Кулагин (оба – «Локомотив-Кубань»), Иван Стребков («Нижний Новгород»), Евгений Воронов («Зенит»), Никита Михайловский («Автодор»), Сергей Моня ( «Химки»), Джоэль Боломбой, Андрей Воронцевич (оба – ЦСКА), Артем Клименко (УНИКС), Артем Забелин («Автодор»), Никита Курбанов (ЦСКА), Дмитрий Хвостов («Локомотив-Кубань»).



«Звезды мира»: Серхио Родригес, Нандо Де Коло (оба — ЦСКА), Джамар Смит (УНИКС), Кендрик Перри («Нижний Новгород»), Энтони Клеммонс («Астана»), Перрин Бьюфорд («Автодор»), Янари Йоэсаар («Калев»), Морис Ндур (УНИКС), Джордан Мики («Химки»), Дорелл Райт («Локомотив-Кубань»), Рашард Келли («ПАРМА»), ДиЭнджело Харрисон («Енисей»).