Лукич: «Локомотив-Кубань» сломал нашу игру в четвёртой четверти

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал поражение подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань». По словам Лукича, ключевой в матче стала четвёртая четверть.



«Поздравляю «Локо» с заслуженной победой. Они сломали нашу игру в четвертой четверти, счет 30:16 говорит сам за себя. К сожалению, наша укороченная ротация не выдержала этот последний отрезок. Мы промазали несколько открытых бросков. Но это спорт, и мы сражались достойно», — приводит слова Зорана Лукича официальный сайт нижегородской команды.



Напомним, встреча между «Локомотивом-Кубань» и «Нижним Новгородом» завершилась победой краснодарцев со счётом 78:71 (20:21, 17:15, 11:19, 30:16).