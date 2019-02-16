Брэдли Бил надеется завершить карьеру в составе «Вашингтон Уизардс»

Защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил признался, что рассчитывает завершить карьеру в составе нынешней команды.

«Ненавижу перемены. Если получится завершить карьеру в майке „Вашингтон Уизардс“, то сделаю это. Вся моя суть в преданности», — приводит слова Била Bleacher Report.

25-летний Брэдли Бил — 3-й номер драфта-2012. Всю профессиональну карьеру провёл в составе «Вашингтон Уизардс». За предыдущие 6 сезонов принял участие в 406 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 18,7 очка, собирая 3,7 подбора и совершая 3,4 передачи в среднем.

В нынешнем первенстве Бил сыграл в 58 матчах, набирая в них 25,1 очка, собирая 5,1 подбора и совершая 5,4 передачи за 37,2 минуты игрового времени в среднем.