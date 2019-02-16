Энтони Дэвис намекнул, что он не против продолжить карьеру в «Бостон Селтикс»

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис дал понять, что в будущем он будет не против выступать в составе «Бостон Селтикс».

«Я никогда не говорил, что „Бостон“ не входит в список команд, за которые мне бы хотелось выступать», — приводит слова Дэвиса на своей странице в «Твиттере» обозреватель Винсент Гудвилл.

Напомним, перед дедлайном руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» активно пыталось заполучить Энтони Дэвиса, предлагая за него целый ряд талантливых игроков. Попытки калифорнийцев не увенчались успехом. Что касается «Бостон Селтикс», то руководство команды из Массачусетса намерено получить Энтони Дэвиса в межсезонье.

В нынешнем сезоне Энтони Дэвис принял участие в 45 матчах регулярного чемпионата. Средние показатели 25-летнего игрока составляют 28,1 очка, 12,9 подбора, 4,2 передачи, 2,5 блок-шота и 1,6 перехвата за 3,0 минуты.