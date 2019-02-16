Энтони Дэвис объяснил, почему он был бы не против перехода в «Нью-Йорк Никс»

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис, который летом планирует покинуть команду из Луизианы, рассказал, почему он был бы не против выступать в составе «Нью-Йорк Никс».

«Это отличная франшиза. Здорово выступать в таком городе и на арене „Мэдисон Сквер Гарден“. Но очевидно, что в моём списке есть и „Милуоки“. Для меня не имеет значения, куда я перейду, будет ли это большой рынок или маленький. На данном этапе карьеры я сосредоточен на том, чтобы побеждать. А где это будет происходить, не так важно», — приводит слова Дэвиса Clutch Points.

В нынешнем сезоне Энтони Дэвис принял участие в 45 матчах регулярного чемпионата. Средние показатели 25-летнего игрока составляют 28,1 очка, 12,9 подбора, 4,2 передачи, 2,5 блок-шота и 1,6 перехвата за 36,0 минуты.