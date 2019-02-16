Новицки не исключил возможности продолжения карьеры и в следующем сезоне

Форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки не исключил, что продолжит выступления и в следующем сезоне.

«Подожду с окончательным решением и посмотрю, как себя будет чувствовать тело в последние несколько недель. Посмотрю, буду ли я и дальше получать удовольствие. Двери всё ещё не закрыты», — приводит слова немецкого баскетболиста на своей странице в «Твиттере» обозреватель Брэд Таунсенд.

Дирк Новицки проводит 21-й первый сезон в НБА. Все годы в лиге он защищал цвета «Даллас Маверикс». С командой из Техаса Дирк завоёвывал титул чемпиона НБА.

В нынешнем регулярном чемпионате 40-летний Дирк принял участие в 26 матчах, набирая в них 4,7 очка и собирая 1,7 подбора за 11,0 минуты игрового времени в среднем.