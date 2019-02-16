Хаслем не уверен, что нынешний сезон станет для него последним в НБА

Тяжёлый форвард «Майами Хит» Юдонис Хаслем не уверен, что нынешний сезон станет для него последним в профессиональной карьере.

«Не могу сказать на 100%, что покончу с баскетболом. Да, я говорил, что мне уже нечего доказывать и что завершение карьеры приближается, но во мне ещё осталось достаточно пороху и я могу многое дать. Поговорю с нашим генеральным менеджером, с ребятами и тогда всё взвешу и рассмотрю имеющиеся варианты», — приводит слова Хаслема Rotoworld.

В нынешнем регулярном чемпионате Юдонис принял участие всего в 4 матчах, набирая в них 1,0 очка и 1,5 подбора в среднем. Всю карьеру в НБА 38-летний Хаслем провёл в составе «Майами». С командой из Флориды он трижды выигрывал чемпионские перстни.