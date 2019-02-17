Леонард: у «Торонто» есть хорошие шансы добраться до финала и выиграть его

Форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард считает, что у команды достаточно потенциала для того, чтобы побороться за звание чемпионов лиги.

«Думаю, что руководство клуба проделало неплохую работу, пытаясь усилить коллектив. Лишь время покажет, где закончится наше путешествие. Но я думаю, что у нас есть неплохие шансы добраться до финала и выиграть его. Тем не менее, нам предстоит сделать много работы. У нас есть потенциал для роста. Бывало немало ситуаций, когда мы лидировали, а затем теряли преимущество. Думаю, что мы можем поработать над такими моментами», — приводит слова Леонарда официальный сайт НБА.

Нынешний сезон первый в составе «Торонто» для Леонарда. На данный момент канадская команда занимает второе место в Восточной конференции, имея в активе 43 победы в 59 встречах.