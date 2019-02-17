Тэйтум стал победителем конкурса мастерства на Матче звёзд НБА

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тэйтум стал победителем конкурса мастерства в рамках Звёздного уик-энда НБА. В финале конкурса он победил разыгрывающего «Атланта Хоукс» Трэя Янга, забросив трёхочковый с центра площадки.

Видео также доступно в официальном «твиттере» НБА.

В конкурсе также приняли участие: разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Майк Конли, защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич, разыгрывающий «Сакраменто Кингз» Деаарон Фокс, центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич, мощный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма и центровой «Орландо Мэджик» Никола Вучевич.

Победителем конкурса мастерства в прошлом сезоне стал разыгрывающий «Бруклин Нетс» Спенсер Динвидди.

Матч всех звёзд НБА пройдёт 18 февраля и начнётся в 4 часа ночи по московскому времени.