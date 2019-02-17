Хамиду Диалло выиграл конкурс по броскам сверху на Матче звёзд НБА

Атакующий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Хамиду Диалло одержал победу в третьем конкурсе на Матче звёзд НБА. В решающей серии бросков он одолел разыгрывающего «Нью-Йорк Никс» Денниса Смита-младшего.

В конкурсе также приняли участие мощный форвард «Атланта Хоукс» Джон Коллинз и лёгкий форвард «Шарлотт Хорнетс» Майлз Бриджес.

Видео доступно в официальном «твиттере» НБА.



Напомним, победу в состязании по броскам сверху в прошлом сезоне одержал атакующий защитник «Юта Джаз» Донован Митчелл, выигравший в финальном раунде у мощного форварда «Кливленд Кавальерс» Ларри Нэнса-младшего.

Ранее форвард «Бруклин Нетс» Джо Харрис стал победителем в конкурсе трёхочковых бросков, в финале обыграв разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стивена Карри. В конкурсе мастерства победу одержал форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тэйтум.