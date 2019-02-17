Стивен Карри выиграл пари относительно конкурса трёхочковых у брата, Сета

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри выиграл пари у родного младшего брата, Сета, который выступает за «Портленд Трэйл Блэйзерс». По условиям спора, тот из них, кто покажет худший результат в конкурсе трёхочковых на звёздном уик-энде НБА, должен до конца карьеры оплачивать билеты для всей семьи Карри на матчи, в которых братья будут играть друг против друга.



В итоге в первом раунде Стивен набрал 27 баллов и вышел в финал, а Сет записал в актив только 16 баллов и выбыл из дальнейшей борьбы.



«Во время конкурса не думал о пари. Просто смотрел на Сета, улыбался до ушей и желал, чтобы каждый его бросок попал в цель. Уверен, он желал того же самого мне. Хотя если Сет очень хотел выиграть спор, то, возможно, и нет», – цитирует Стивена Карри ESPN.

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