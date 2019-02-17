Хамиду Диалло: Деннис Смит украл у меня идею данка через Дуэйна Уэйда

Победитель конкурса данков на звёздном уик-энде НБА атакующий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Хамиду Диалло признался, что в финальном раунде ему пришлось импровизировать, поскольку соперник, разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Деннис Смит-младший, нарушил его планы, исполнив бросок сверху через атакующего защитника «Майами Хит» Дуэйна Уэйда.



«Всё было здорово. Но Деннис украл у меня идею третьего данка. Я хотел исполнить последнюю попытку через Уэйда. В детстве он был моим любимым игроком. Но в итоге мне удалось выкрутиться», – цитирует Диалло ESPN.



Для последнего данка защитник вместо Уэйда попросил ассистировать ему присутствовавшего среди зрителей рэпера Куаво. Бросок сверху через него позволил Диалло набрать необходимое количество баллов для победы.

Хамиду Диалло выиграл конкурс по броскам сверху на Матче звёзд НБА