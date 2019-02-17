Джо Харрис: победа в конкурсе трёхочковых не означает, что я лучше Стивена Карри

Победитель конкурса трёхочковых на звёздном уик-энде НБА лёгкий форвард «Бруклин Нетс» Джо Харрис прокомментировал соперничество в финальном раунде с разыгрывающим «Голден Стэйт Уорриорз» Стивеном Карри.



«Стивен – величайший снайпер всех времён. Хочу, чтобы все поняли правильно. Более высокий результат в бросках с пяти точек за минуту не означает, что я лучше Карри. Он уже участвовал в этом конкурсе много раз, побеждал в нём и проигрывал. А для меня эта попытка стала первой, и потому итог оказался невероятным.



Мне повезло, что я бросал первым. Я ещё не остыл после разминки, и у меня не было времени нервничать», – передаёт слова Харриса ESPN.



В первом раунде Харрис набрал 25 баллов против 27 у Карри, но в финале Джо записал в актив 26 баллов, а Стивен – только 24.

Джо Харрис одержал победу в конкурсе трёхочковых бросков на Матче звёзд НБА