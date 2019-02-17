Сильвер: мне не нравятся публичные требования обмена игроков

Комиссионер НБА Адам Сильвер чётко обозначил своё отношение к ситуациям, когда игроки лиги открыто заявляют о желании быть обменянными, оказывая таким образом давление на организации.



«Скажу прямо, мне не нравятся публичные требования обмена игроков. Такие вопросы должны решаться за закрытыми дверями.



Ситуация с желанием баскетболиста покинуть команду не нова для НБА. Не буду называть имена, но некоторые из величайших игроков в истории лиги просили об обмене. Однако при этом никому не по душе, если игрок требует обмена, когда срок действия контракта только достиг середины.



Организации не должны оказываться в ситуации, когда, заключая с игроком соглашение на длительный срок, не уверены, сколько ещё он пробудет в команде. Баскетболисты обязаны честно предупреждать о намерениях, и это может повлиять на сумму договора», — передаёт слова Сильвера ESPN.

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