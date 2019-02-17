Хайнс заменит Де Коло в Матче звёзд Лиги ВТБ

Центровой ЦСКА Кайл Хайнс заменит партнёра по команде защитника Нандо Де Коло в составе сборной «Звёзд мира» на Матче звёзд Единой лиги ВТБ, сообщает официальный сайт лиги. Де Коло был вынужден отказаться от участия во встрече из-за травмы, но примет участие в запланированной автограф-сессии.



Таким образом, за сборную «Звёзд мира» сыграют Серхио Родригес, Кайл Хайнс (оба — ЦСКА), Джамар Смит (УНИКС), Кендрик Перри («Нижний Новгород»), Энтони Клеммонс («Астана»), Перрин Бьюфорд («Автодор»), Янари Йоэсаар («Калев»), Морис Ндур (УНИКС), Джордан Мики («Химки»), Доррел Райт («Локомотив-Кубань»), Рашард Келли («Парма»), ДиЭнджело Харрисон («Енисей»).



Матч звёзд Лиги ВТБ состоится 17 февраля в Москве на «ВТБ-Арене».

Кендрик Перри примет участие в конкурсе данков на Матче звёзд Единой лиги ВТБ