Единая лига ВТБ выразила благодарность «Чемпионату» за годы сотрудничества

Нынешний сезон Единой лиги ВТБ стал юбилейным — десятым в истории. В связи с этим руководство лиги выразило благодарность спортивному порталу «Чемпионат» за годы плодотворного сотрудничества.

«Уважаемые коллеги! Благодарим вас за многолетнее эффективное сотрудничество. Пусть этот десятый, юбилейный сезон станет отправной точкой для новых совместных проектов. Ярких матчей и красивых побед», — сказано в послании Единой лиги ВТБ «Чемпионату».

Напомним, сегодня, 17 февраля, в Москве состоится Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ. Он пройдёт в формате противостояния команд «Звёзд России» и «Звёзд мира». В минувшем сезоне Матч всех звёзд состоялся в Санкт-Петербурге, и тогда российская команда победила со счётом 125:124.