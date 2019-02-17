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Конли рассказал, что начал смотреть матчи Евролиги из-за М. Газоля

Конли рассказал, что начал смотреть матчи Евролиги из-за М. Газоля
Баскетбол / НБА

Защитник «Мемфис Гриззлиз» Майк Конли поделился мнением о новичке НБА Луке Дончиче, а также о европейском баскетболе в целом, признавшись, что следит за матчами Евролиги.

«Лука Дончич очень впечатляет. Больше всего впечатляет, что он смог совершить переход от игры в Европе к матчам НБА. Кажется, тут он выглядит даже лучше, хотя и в Европе был невероятен. Да, я слежу за европейскими матчами. Я 11 лет выступал вместе с Марком Газолем, и у него всегда включены трансляции Евролиги, так что первый опыт просмотра этих игр я получил с ним.

Какие из европейских клубов нравятся? «Барселона», Марк постоянно следил за «Барселоной», также «Олимпиакос». Я слежу ещё за парочкой греческих команд. Ник Калатес — настоящий мужик, передаю ему привет. Ник, надеюсь, ты выиграешь титул", — сказал Конли в интервью, размещённом на YouTube-канале Eurohoops.

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