Фридзон: не мог отдать звание лучшего снайпера кому-то другому

Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Виталий Фридзон прокомментировал свою победу в конкурсе трёхочковых бросков в рамках Матча звёзд Единой лиги ВТБ.



«Всегда все воспринимали конкурс серьёзно. Я всегда тренируюсь, после тренировок бросаю. Для меня это был вызов, я хотел поучаствовать в таком соревновании, в таком классном конкурсе. Здорово было, я побегал, поиграл, размялся, показал хороший результат. Я не мог отдать звание лучшего снайпера кому-то другому. Надеюсь, что мы выиграем матч у Звёзд мира и поддержим этот успех», — сказал Виталий Фридзон после конкурса трёхочковых в эфире «Матч ТВ».



В финале конкурса Виталий Фридзон перебросал своего партнёра по краснодарской команде Доррела Райта. Победитель конкурса получил приз 500 тыс. рублей.